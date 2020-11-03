Папа Римский выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Вене

Папа Римский Франциск в Twitter выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших при теракте в Вене.

«Я выражаю скорбь и тревогу в связи с террористическим нападением в Вене, и молюсь за жертв и их семьи», — написал папа римский.

Он также призвал мир покончить с насилием.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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