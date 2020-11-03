Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, проведет встречу в формате видеоконференции с представителями религиозных конфессий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«По традиции Дня народного единства, Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году – в режиме видеоконференции», — указано в сообщении.

День народного единства в России традиционно отмечается 4 ноября с 2005 года.

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