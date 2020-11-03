В центре Москвы на территории монастыря произошел пожар
Катерина Медведева
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Строительные леса загорелись на территории Московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Монастырь расположен по адресу 2-я Тверская-Ямская, 52. В результате возгорания пострадал один человек.
По данным источника, площадь пожара составила 1 кв. м. Возгорание ликвидировано, причины пожара устанавливаются.
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