В центре Москвы на территории монастыря произошел пожар

Строительные леса загорелись на территории Московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Монастырь расположен по адресу 2-я Тверская-Ямская, 52. В результате возгорания пострадал один человек.

По данным источника, площадь пожара составила 1 кв. м. Возгорание ликвидировано, причины пожара устанавливаются.

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