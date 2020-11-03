Россиянам предрекли скорый пик заболеваемости COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что прирост заболеваемости COVID-19 в России может достичь максимума в середине ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он выразил надежду на то, что на пике ежедневный прирост новых случаев коронавируса не превысит 20 тыс.

При этом специалист отметил, что достижение пика в разных регионах не произойдет одновременно. Это связано с тем, что рост заболеваемости в каждом регионе начался в разное время.

«Ориентировочно это середина ноября, где-то чуть раньше, где-то чуть позже», — произнес специалист.

Горелов также добавил, что дать более точный прогноз нельзя, поскольку на развитие процесса заболеваемости влияет ряд факторов, и одним из ключевых является соблюдение гражданами мер санитарно-эпидемической безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рекордное число выздоровевших от коронавируса зафиксировали в России