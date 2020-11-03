Россиян нет среди пострадавших при теракте в Вене

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Среди пострадавших при теракте в Вене россиян нет. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, диппредставительство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Вены.

Любинский уточнил, что никаких подтверждений возможного нахождения россиян среди пострадавших нет. Также он добавил, что никто из сотрудников российских представительств, работающих в Австрии, не пострадал.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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