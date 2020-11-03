В Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом в России

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова заявила, что загруженность больниц и дефицит медицинских кадров являются основными проблемами в борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики», — сказала она в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Куликова также отметила выросшую нагрузку на инфраструктуру и ресурсы системы здравоохранения.

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