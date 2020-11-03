Минздрав Украины назвал ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране близка к катастрофической. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина пришла к точке невозврата и близка к катастрофе.

«Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — сказал Степанов.

Он добавил, что самое тяжелое время пандемии еще впереди.

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