Минздрав Украины назвал ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе
Катерина Медведева
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране близка к катастрофической. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Украина пришла к точке невозврата и близка к катастрофе.
«Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — сказал Степанов.
Он добавил, что самое тяжелое время пандемии еще впереди.
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