Журналист раскрыл личность устроившего теракт в Вене

Один из устроивших теракт в Вене 2 ноября оказался радикальным исламистом. Об этом сообщил главный редактор газеты Falter Флориан Кленк (Florian Klenk) на своей странице в Twitter.

20-летний Куртин С. родился и вырос в Вене, однако его родители родом из Северной Македонии.

По словам Кленка, Куртин был одним из 90 исламистов, которые хотели направиться в Сирию для участия в боевых действиях.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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