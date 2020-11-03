МИД РФ: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене пока нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о наличии соотечественников среди пострадавших в ходе теракта в Вене.

«На этот момент, мы буквально только что были на связи с нашим послом в Австрии, пока у нас нет информации о наличии среди пострадавших российских граждан», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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