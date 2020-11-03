В Париже хотят ввести комендантский час

Власти Франции намерены ввести в Париже комендантский час в дополнение к действующему по всей стране режиму самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь в эфире телеканала BFMTV.

«Мы собираемся ввести комендантский час в Париже и, возможно, во всем регионе Иль-де-Франс», — сказал он.

Атталь уточнил, что мера будет вступать в силу в 21.00 по местному времени.

Отмечается, что детали в течение дня сообщит глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

С 30 октября до 1 декабря Франция ввела общенациональный карантин, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По последним данным, в стране выявлено 1 460 745 случаев инфицирования, скончались 37 485 человек, выздоровели 123 664.

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