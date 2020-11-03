По меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в Вене

__is_photorep_included13344529: 1

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате теракта, совершенного вечером 2 ноября в Вене. Об этом сообщает телеканал ORF.

Отмечается, что семь человек находятся в тяжелом состоянии. Известно, что в целях предосторожности в школах города отменены занятия.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и четверых погибших.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 4 человека погибли. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Как уточнил Нехаммер, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму соболезнований в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Стрельба и паника»: Нетребко записала видео после теракта в Вене

— Меркель назвала исламский терроризм общим врагом на фоне атак в Вене

— Путин осудил теракт в Вене