Часть вакцины «Вектора» от COVID-19 пойдет в гражданский оборот до окончания испытаний
Екатерина Зайцева
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Часть вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор» планируется направить в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте», — рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что ряд зарубежных стран проявляет интерес к этой вакцине.
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