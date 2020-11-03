Часть вакцины «Вектора» от COVID-19 пойдет в гражданский оборот до окончания испытаний

Часть вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор» планируется направить в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте», — рассказали в пресс-службе.

Также там отметили, что ряд зарубежных стран проявляет интерес к этой вакцине.

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