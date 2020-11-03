Рекордное число выздоровевших от коронавируса зафиксировали в России

За минувшие сутки в России выявили 18 648 случаев заражения коронавирусом и рекордное число выздоровевших после лечения — 15 331, сообщил оперативный штаб.

«Выявлено активно 4 тыс. 421 (23,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Также, согласно данным штаба, за сутки скончались 355 пациентов.

Стоит отметить, что количество новых случаев COVID-19 в РФ уже пятый день подряд держится на уровне выше 18 тыс. заразившихся в сутки.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах РФ зарегистрировали 1 673 686 заболевших. Вылечился 1 251 364 человек, а скончались — 28 828.

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