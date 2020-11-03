В России появится федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан

Правительство России создало федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Центр будет закупать медикаменты в рамках федеральных программ, в том числе препаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Также в обязанности организации войдет ведение мониторинга закупок лекарств и прогнозирование потребности в медикаментах в регионах.

«Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что регистрацией нового центра и утверждением его устава займется Минздрав.