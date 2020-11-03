Меркель назвала исламский терроризм общим врагом на фоне атак в Вене

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала исламский терроризм общим врагом для всех в связи с произошедшим ночью терактом в Вене. Заявление канцлера разместил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Исламский терроризм — наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей — наша общая борьба», — сообщила Меркель.

Также она выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления раненым.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Как уточнили в МВД страны, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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