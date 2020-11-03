Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3 647 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 3 647 человек. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего от инфекции выздоровели 321 679 жителя столицы.

По последним данным, в Москве коронавирусом заразились 434 205 человек, погибли 6 873.

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