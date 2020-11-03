Вагон трамвая сошел с путей на востоке Москвы

На востоке Москвы с рельсов сошел вагон трамвая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Авария произошла на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. С рельсов сошел вагон трамвая, который следовал из депо на маршрут №2. Пострадавших нет.

В настоящее время движение трамваев на данном участке восстановлено.

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