В Твери отключили электричество в жилых домах из-за пожара в ангарах

В Твери приостановили электроснабжение жилых домов из-за пожара в ангарах в промзоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Из-за пожара в промзоне в Московском районе отключено электричество в жилом секторе, чтобы можно было производить тушение», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там добавили, что в непосредственной близости от места пожара жилья нет, ангары располагаются на выезде из города.

Ранее стало известно, что площадь пожара в ангарах увеличилась до 5 тыс. кв. м.

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