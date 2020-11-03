Московские бары и клубы проверят на наличие QR-кодов

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о предстоящей проверке ночных развлекательных учреждений на наличие QR-кодов для обеспечения доступа посетителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Проверку на наличие QR-кодов в ночных барах, клубах и дискотеках пока не проводили, но планируем это сделать в ближайшее время. Таких заведений в Москве порядка 700», — сказал Немерюк.

По его словам, QR-коды для регистрации посетителей используют больше 2 тыс. различных заведений столицы, в том числе гостиницы и рестораны.

Чиновник отметил, что проверка не затронет те заведения, которые самостоятельно присоединились к системе «ради безопасности и информирования своих посетителей».

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