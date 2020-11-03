Получение второго высшего в российских медвузах может стать бесплатным

Депутат Госдумы Василий Власов направил в Министерство образования и науки России письмо с предложением ввести бюджетные места в вузах для получающих второе высшее образование по медицинским специальностям лиц. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается дефицит качественных специалистов в этой области. В связи с этим, по мнению депутата, государству стоит простимулировать людей поступать на медицинские специальности.

Власов отметил, что из-за высокой стоимости обучения для многих россиян такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии. Кроме того, введение бюджетных мест поможет сформировать дополнительный резерв из медицинских кадров.

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