Три мирных жителя убиты при теракте в Вене
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что три гражданских лица были убиты в результате стрельбы по прохожим в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
«Трое погибших — это три мирных жителя. Четвертый погибший — преступник», — сказал он.
Также глава ведомства добавил, что стрельбу в столице Австрии открыл по меньшей мере один исламский террорист. Злоумышленник был вооружен поясом со взрывчаткой, которой оказался муляжом, и винтовкой.
«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России)», — уточнил Нехаммер.
Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.
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