Три мирных жителя убиты при теракте в Вене

__is_photorep_included13344529: 1

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что три гражданских лица были убиты в результате стрельбы по прохожим в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

«Трое погибших — это три мирных жителя. Четвертый погибший — преступник», — сказал он.

Также глава ведомства добавил, что стрельбу в столице Австрии открыл по меньшей мере один исламский террорист. Злоумышленник был вооружен поясом со взрывчаткой, которой оказался муляжом, и винтовкой.

«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России)», — уточнил Нехаммер.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Канцлер: устроившие стрельбу в Вене профессионально подготовлены и хорошо вооружены

— Жертвами атаки в Вене стали два человека

— По всей Австрии усилены меры безопасности после теракта