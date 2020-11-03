Площадь пожара в ангаре в Твери увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в металлическом ангаре в Твери увеличилась до 5 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании 3 тыс. кв. м.

«В 7.05 происходит горение двух ангаров, второго и третьего этажей административного здания, части производственного помещения, общей площадью 5000 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что размер цельно-металлического ангара составляет 50x250 м.

Информации по погибших или пострадавших не приводится. К тушению пожара привлечены 98 человек, 29 единиц техники.

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