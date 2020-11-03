Более 3 тысяч москвичей уведомили о контакте в ночных заведениях с зараженными COVID-19

Порядка 3,3 тысяч посетителей ночных развлекательных заведений Москвы получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Система чекинов для таких заведений работает в Москве с 19 октября. К системе присоединились выше 2 тыс. столичных заведений. Согласно правилам, для входа в данные места необходима регистрация с помощью QR-кода или смс.

На сегодняшний день благодаря данной системе было выявлено 46 случаев, когда заболевшие коронавирусом могли контактировать с посетителями ночных заведений, и порядка 3,3 тыс. посетителей получили соответствующие уведомления.

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