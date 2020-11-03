Каникулы в школах Владивостока продлили на неделю из-за коронавируса

Глава Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление о продлении осенних каникул во всех 78 школах города до 14 ноября, сообщается на сайте городской администрации.

Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе из-за коронавируса.

По данным городской администрации, в последний день учебы перед каникулами на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах.

Решение о продлении осенних каникул приняли также в других городах Приморья — Артеме, Находке, Лесозаводске, Арсеньеве и Уссурийске.

В Приморье за последние сутки зафиксированы 205 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии заболели 15 974 человека.

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