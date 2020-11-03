Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве

Заметное похолодание может прийти в столицу на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, данный прогноз метеорологи еще будут уточнять в течение нынешней недели, но он соответствует обычному для столицы климату. Так, по многолетним данным, переход среднесуточной температуры через 0°С происходит с 7 по 10 ноября.

По данным Гидрометцентра, в Москве 3 и 4 ноября днем прогнозируется +8°С...+10°С, 5 ноября — +7°С...+9°С, 6 ноября — +5°С...+10°С, 7 ноября — +7°С...+12°С, 8 ноября — +6°С...+11°С.

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