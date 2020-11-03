Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране от гриппа привились более 49,4 млн человек — 33,7% от численности населения РФ.

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