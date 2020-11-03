В Москве во вторник ожидается до +10°С

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В Москве во вторник, 3 ноября, ожидается переменная облачность без осадков, передает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит +8°С...+10°С, в Московской области — +5°С...+10°С.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

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