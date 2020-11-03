По всей Австрии усилены меры безопасности после теракта

Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах из-за теракта, заявил представитель МВД Гаральд Зерес. Его слова передает телеканал ORF.

Зерес отметил, что в фокусе остается центр Вены, где произошла стрельба.

Он добавил, что власти призывают жителей Вены и других городов страны не выходить на улицу без необходимости.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что на границе с Австрией усилен контроль. Об этом Гамачек написал на своей странице в Twitter.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла серия нападений со стрельбой. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, погибли двое. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. По данным СМИ, одним из объектов стала синагога. Одного террориста нейтрализовали, еще как минимум один находится в бегах. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий.

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