Врач назвал условие для максимальной защиты от COVID-19

Наивысший уровень антител получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Его слова передает радио Sputnik.

Болибок рассказал, что после выздоровления у человека могут сформироваться антитела, однако уровень такой защиты может отличаться у каждого человека. При этом даже высокие значения не должны давать ложное чувство безопасности, отметил иммунолог. Поэтому, по словам врача, даже обладателям антител после болезни стоит вакцинироваться, тогда они получат лучшую защиту.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46 млн заболевших, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британские ученые обнаружили сокращение населения с иммунитетом к COVID-19

— Врач-иммунолог рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

— Американские ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу