Жертвами атаки в Вене стали два человека

Жертвами атаки в Вене стали несколько человек, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Его слова передает ОЕ24.

Бургомистр города Михаэль Людвиг уточнил, что число жертв теракта выросло до двух человек.

По данным СМИ, количество погибших доходит до семи.

Нехаммер также сообщил, что как минимум один преступник еще в бегах.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

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