Канцлер: устроившие стрельбу в Вене профессионально подготовлены и хорошо вооружены

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Преступники, открывшие стрельбу в Вене, очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Его слова передает телеканал ORF.

«По сведениям на данный момент, они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определенно теракт», — сказал Курц.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер отметил, что террористическая атака продолжается и призвал горожан не покидать помещения.

В центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, один погиб. Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован, остальные находятся в бегах. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

Российское посольство в Австрии открыло «горячую линию». Россияне могут обратиться за помощью по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017.

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