В Афганистане объявлен траур из-за теракта в университете Кабула

Правительство Афганистана объявило 3 ноября днем траура в связи с атакой боевиков на университет в Кабуле, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек и получили ранения 22 человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

«Мы передаем четкий сигнал всем террористическим группам, включая «Талибан» (организация запрещена в России), что такие акты террора и зверства никогда не смогут помешать решимости великого афганского народа построить мирный, стабильный и процветающий Афганистан», — сказал президент страны Ашраф Гани.

Он пообещал отомстить «за каждую пролитую каплю крови невинных студентов».

Нападение на Кабульский университет произошло утром 2 ноября. Группа боевиков проникла на территорию юридического факультета и устроила там стрельбу и несколько взрывов. Три террориста были ликвидированы.

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