Во Франции два человека получили по году тюрьмы за угрозы обезглавливания

Во французском Лионе суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, которые в конце октября разрисовали стены одной из школ надписями с угрозами жестокой расправы в адрес мэра восьмого округа города, а также учителей и учеников. Об этом пишет журнал Lion mag.

По его данным, подсудимым 18 и 19 лет. Один из них является выходцем из Алжира. Оба молодых человека нигде не учатся и официально нигде не работают. Оба признали свою вину, заявив, что их заставил сделать это местный наркоторговец в счет уплаты долга за потерянные наркотики.

По решению суда, каждый из них получит по два года тюрьмы, один из которых — условно, по обвинению в оправдании терроризма.

В ночь на 24 октября на стенах школы в восьмом округе Лиона появились надписи, авторы которых угрожают обезглавить мэра округа Оливье Берзана, а также расправиться с учителями и учениками.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры. Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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