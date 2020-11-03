Число жертв землетрясения в Турции достигло 95

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 95, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 95 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 92 погибших и 994 пострадавших.

После землетрясения произошло 1 385 афтершоков, добавили в агентстве.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире полностью разрушены и получили серьезные повреждения 41 здание, 1 041 здание повреждено частично. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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