СМИ: неизвестные захватили заложников в ресторане в Вене

Во время стрельбы у синагоги в центре Вены неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в другом районе австрийской столицы, сообщает телеканал OE24.

По данным канала, заложники захвачены в ресторане в седьмом районе города. Стрельба у синагоги произошла в первом районе.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция: в Вене произошло несколько перестрелок

— СМИ: напавший на синагогу в Вене подорвал пояс со взрывчаткой

— Число погибших при нападениях в Вене выросло до семи человек