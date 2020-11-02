Полиция: в Вене произошло несколько перестрелок

В 1-м районе Вены (Внутренний Город) произошло несколько перестрелок. Об этом в Twitter сообщает венская полиция.

«Есть несколько раненых. Дежурим всеми силами», — говорится в сообщении.

Также полиция призвала граждан воздержаться от посещения общественных мест в австрийской столице.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Преступник сумел скрыться.

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