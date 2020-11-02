Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook поделился результатами анализа базы данных медучереждения на предмет влияния группы крови на смертность от коронавируса.
По его словам, врачи изучили сведения о реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость».
«Достоверных различий не получили», — заявил Проценко.
Согласно диаграммам, которые опубликовал врач, соотношение летальных случаев и выписанных пациентов примерно одинаковое при разных группах крови.
Из его данных также следует, что пациенты с COVID-19 в среднем находятся на стационарном лечении от 13 до 16 дней.
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