Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook поделился результатами анализа базы данных медучереждения на предмет влияния группы крови на смертность от коронавируса.

По его словам, врачи изучили сведения о реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость».

«Достоверных различий не получили», — заявил Проценко.

Согласно диаграммам, которые опубликовал врач, соотношение летальных случаев и выписанных пациентов примерно одинаковое при разных группах крови.

Из его данных также следует, что пациенты с COVID-19 в среднем находятся на стационарном лечении от 13 до 16 дней.

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