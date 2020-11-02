CМИ: напавший на прихожан собора в Ницце оказался заражен коронавирусом

Врачи выявили коронавирус у выходца из Туниса, который убил троих человек в соборе во французской Ницце, пишет газета Le Figaro.

Как отмечает издание, нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после того, как полицейские задержали его с применением огнестрельного оружия. Контактировавшим с ним сотрудникам экстренных служб было направлено соответствующее уведомление и предписание отправиться в самоизоляцию.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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