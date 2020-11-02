В СЖР заявили о потере Россией монополии на русский язык за рубежом

Усилия зарубежных властей по ограничению вещания российских средств массовой информации приводят к тому, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Секретарь СЖР назвал русский язык единственным на сегодняшний день инструментом сохранения единого пространства за рубежом, указано в сообщении.

При этом, по его словам, американские и европейские власти «четко дают понять», что Россия «не будет и не должна быть» центром русскоязычного вещания.

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