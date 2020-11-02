Кошку спасли из-под завалов спустя 80 часов после землетрясения в Измире

В турецкой провинции Измир из-под завалов после землетрясения спасли кошку, сообщает CNN Turk.

Животное провело под завалами 80 часов, указано в сообщении. В настоящее время кошка передана ветеринарам.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. По последним данным, в Турции погибли более 90 человек, пострадали более 900 человек.

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