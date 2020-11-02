В Узбекистане будут платить за пешие прогулки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о выплатах за пешие прогулки, передает «Интерфакс».

Согласно документу, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тыс. и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тыс. сумов (около $0,3).

Кроме того, горожанам-лидерам по длине пеших прогулок будут выплачивать около $30 в месяц, а жителям сел — порядка $50.

Тому, кто пройдет больше всех в стране могут выплатить около $100.

Власти создадут специальный сайт, чтобы регистрировать результаты пешей ходьбы. Финансировать нововведение будут за счет сборов с производителей вредных для здоровья продуктов.