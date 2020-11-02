В Белоруссии число случаев COVID-19 превысило 100 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Белоруссии увеличилось до 100 400. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные Минздрава республики.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране выявили 941 новых случаев заражения.

За все время в Белоруссии скончались 989 пациентов с COVID-19, выписаны после выздоровления 87,4 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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