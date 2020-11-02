В Гидрометцентре предсказали москвичам теплую погоду в первую декаду ноября
Температура воздуха в первых числах ноября в российской столице будет заметно выше многолетней климатической нормы. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.
«Завершающий осенний месяц в Москве, вслед за октябрем, тоже пока отстает от календаря, даря нам более теплые, чем в среднем многолетнем, дни», — полагают синоптики.
Так, по прогнозам центра, в ближайшие дни в Москве сохранится приятная погода из-за движения теплых воздушных масс с запада. Осадков этот период ожидать не стоит.
С 5 по 7 ноября в регионе ожидаются небольшие дожди, ветер подует с севера и значительно усилится, однако температура воздуха существенно не изменится.
В целом, до 10 ноября в столице температура воздуха должна сохраниться на уровне 4-5 °С выше климатической нормы, отметили метеорологи.
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