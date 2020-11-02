Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве «колбасного короля» Маругова

Уроженец среднеазиатской страны 1971 года рождения является подозреваемым в убийстве 54-летнего бизнесмена в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Как сообщалось, в Подмосковье был задержан предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова. Поиски его соучастника по-прежнему ведутся.

Петрова рассказала, что в ближайшее время подозреваемый в совершении преступления будет доставлен в следственные органы.

Ранее сообщалось, что владелец компаний по производству мяса и колбасных изделий Владимир Маругов ночью 2 ноября был застрелен из арбалета в его бане в подмосковной Истре. Злоумышленники проникли в помещение, связали предпринимателя и его сожительницу, а затем стали вымогать у мужчины деньги. Спустя время женщина смогла сбежать, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступники успели скрыться с места происшествия. Когда наряд полиции приехал на место, Маругов был уже мертв.

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