В Турции арестованы строители разрушенных при землетрясении домов

Девять человек, причастных к строительству разрушившихся при землетрясении домов, арестованы в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на генеральную прокуратуру провинции.

Кроме того, продолжаются попытки задержать еще двоих подозреваемых, в отношении которых был выдан соответствующий ордер, указано в сообщении.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Известно, что в Греции погибли двое школьников, 20 человек пострадали, поврежден ряд зданий. По последним данным, в Турции погибли более 90 человек, пострадали более 900 человек.

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