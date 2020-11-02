В центре «Вектор» назвали срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Массовую вакцинацию от коронавируса нового типа препаратом «ЭпиВакКорона» планируется начать в следующем году, заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», – рассказал Максютов.
Он добавил, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе, для граждан России прививка будет бесплатной.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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