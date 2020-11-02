Задержан подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в убийстве бизнесмена в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

Следствие официально не приводит конкретные имена. Однако источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что речь идет об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Как отметила Врадий, в настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению соучастника

преступления.

По данным СК, владелец компании по производству мяса и колбасных изделий Владимир Маругов ночью 2 ноября был застрелен из арбалета в его бане в подмосковной Истре. Злоумышленники проникли в помещение, связали предпринимателя и его сожительницу, а затем стали вымогать у мужчины деньги. Спустя время женщина смогла сбежать, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступники успели скрыться с места происшествия. Когда наряд полиции приехал на место, Маругов был уже мертв.

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