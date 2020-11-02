Меркель предупредила о росте агрессивности коронавируса в холода

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Коронавирус нового типа становится более агрессивным при низких температурах, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее слова приводит Reuters.

По словам канцлера, за последние десять дней число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в Германии удвоилось.

«Мы не можем допустить, чтобы такое быстрое распространение вируса привело к перегрузке нашей системы здравоохранения», – подчеркнула Меркель.

2 октября в Германии вступили в силу новые карантинные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В стране ввели ограничения на работу заведений общественного питания, наложен запрет на работу салонов красоты, фитнес-клубов, тату-студий, бассейнов, кинотеатров, концертных залов и театров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19.

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