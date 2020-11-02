Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Пожар был потушен на площади 300 кв.м, заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе Южное Чертаново произошел пожар на складе с газовыми баллонами, они начали взрываться. Позже горящее здание обрушилось.

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