Попова рассказала о пренебрежении масочным режимом в ряде регионов

Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, в некоторых из них порядка 50% населения не носят маски. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

«У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления», — сказала Попова.

По ее словам, задача по соблюдению масочного режима должна быть выполнена как обязательная мера по предотвращению распространения инфекции.

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